Как выбрать обменник криптовалют в Украине

Ведь с помощью криптовалюты можно:

Покупать или продавать товары или услуги, а также недвижимость, бронировать авиабилеты или же апартаменты за границей.

Делать переводы в другие страны с минимальной комиссией и за рекордно быстрое время транзакции.

Хранить свои сбережения.

Зарабатывать: продавая и покупая криптовалюту по выгодным тарифам.

Но как выгодно и эффективно взаимодействовать с биткоином, ефириумом и другими монетами? Ответ лишь один - выбрать лучший обменник криптовалюты.

Для этого необходимо следовать нескольким простым правилам:



Проанализировать список возможных пар для обмена токенов. Чем больше, тем лучше.



Узнать, есть ли поддержка различных платежных систем, а также возможность не только безналичного расчета, но и обмена наличкой.



Сравнить курс криптовалют. Он должен быть усредненным, не выше и не ниже, чем у других обменников. Таким образом сразу можно отсеять скамеров (скамеры - это мошенники, которые обманывают людей, забирая их активы), которые специально занижают курс, дабы привлечь побольше клиентов.



Проверить наличие документальной базы, что позволяет официальную работу данной компании. Как правило, это лицензия и другие сопроводительные документы.



Изучить историю обменника: длительность его работы, отзывы клиентов, и тд.



И одним из самых важных аспектов в выборе обменника является наличие процедуры верификации. Именно она является важным и эффективным способом в борьбе с мошенниками. Если у сервиса есть верификация, то клиента оповещают несколько раз: при выборе обменника на мониторинге, при подписании пользовательского соглашения, а также перед оплатой самой операции. Таким образом обменник обеспечивает максимальный уровень безопасности своим клиентам. Обычно, если пройти корректно верификацию, то все дальнейшие операции и обмены будут уже происходить автоматически. Таким образом, воспользоваться Вашей картой или Вашим криптокошельком, чтобы списать деньги или цифровые активы, никто не сможет.

Верификация обязательна как при покупке или продажи валюты с помощью банковских карт, так и для наличного обмена.

Одним из самых авторитетных обменников в Украине является Coin24.com.ua. Сервис уже более 10 лет оказывает финансовые услуги. С помощью профессиональной команды, которая ежедневно работает над качеством предоставляемых услуг, именно Coin24.com.ua уже несколько лет остается лидером среди обменников в Украине. Сервис работает по всей территории Украины, а также недавно стал предоставлять свои услуги и на территории Польши. Обменник пользуется огромной популярностью среди клиентов не только из-за выгодных курсов, но и своей программы лояльности к клиентам, которая включает: акции, розыгрыши и систему скидок для постоянных клиентов. Отдельным пунктом благодарности клиентов являются менеджеры и операторы техподдержки, всегда отвечающие оперативно, вежливо и подробно на все вопросы.

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