Як поповнити картку ПриватБанку?

Каса ПриватБанку

У відділенні можна поповнити як свою, так і чужу картку. Для цього потрібен сам пластик або його номер (якщо забули вдома або поповнюєте не свою) й достатня кількість грошей. Усі дії касир виконає самостійно, видавши вам квитанцію.

Однак філіали не завжди зручно розташовані й мають обмежений графік роботи, часто збирається черга.

Термінали самообслуговування ПриватБанку

Це ще один простий та зручний спосіб поповнити рахунок готівкою. Сьогодні термінали розташовані не лише у відділеннях банку, але і в магазинах, торгових центрах, людних підземних переходах тощо. Багато з них доступні цілодобово.

Щоб скористатися кіоском самообслуговування, вставте картку або введіть свій мобільний для ідентифікації. Далі дотримуйтесь підказок на екрані. Весь процес зазвичай займає декілька хвилин.

Комісія становить від 0 до 1% (мінімум 5 гривень) і залежить від:



Типу картки, яку поповнюєте – «Універсальна» або «Для виплат»;



Фізичної наявності пластику на момент переказу коштів;



Внесення грошей на свій або чужий рахунок.



Каси АЗС WOG

У серпні 2022 року стала доступна послуга поповнення картки в мережі заправок WOG. Скористатися новим способом можна не тільки водіям, але й всім охочим.

Щоб поповнити:



Продиктуйте касиру номер картки, на яку хочете відправити кошти.



Дайте необхідну суму.



Візьміть чек на підтвердження виконаної операції.



Перевести за 1 раз можна до 5000 гривень. Гроші будуть зараховані протягом декількох хвилин.

Послуга особливо актуальна для жителів маленьких міст та селищ, де немає великої кількості терміналів або банківських філіалів.

Каси магазинів

Аналогічно поповнити готівкою пластик ПриватБанку можна і в магазинах-партнерах. Просто дайте касиру гроші та назвіть картковий номер, на який їх варто відправити. Комісія за транзакцію становитиме 0,5%, покласти за 1 раз допускається від 20 до 4999 гривень.

Переказ з іншої картки

Якщо вам необхідно переказати гроші з одного карткового рахунку на інший, зручніше всього вдатися до послуг онлайн-сервісів. Щоб не прив’язуватися до платформ окремих банків, використовуйте універсальні платіжні сервіси. На iPay.ua можна поповнити картку з будь-якої іншої Visa, MasterCard, Простір.

На сторінці https://www.ipay.ua/ua/p2p введіть:



Дані картки, з якої будуть відправлені гроші: номер, CVV і строк дії. Спростіть процес, обравши Google Pay чи Apple Pay.



Свій мобільний.



Дані отримувача: потрібен тільки картковий номер.



Суму.



Натисніть «Переказати» і збережіть чек. Кошти будуть зараховані практично миттєво.