Как пополнить карту ПриватБанка?

Касса ПриватБанка

В отделении можно пополнить как свою, так и чужую карту. Для этого потребуется сам пластик или его номер (если забыли дома или пополняете не свою) и необходимое количество денег. Все действия кассир выполнит самостоятельно, выдав вам квитанцию.

Однако филиалы не всегда удобно расположены и имеют ограниченный график работы, часто собирается очередь.

Терминалы самообслуживания ПриватБанка

Это еще один простой и удобный способ пополнить счет наличными. Сегодня терминалы расположены не только в отделениях банка, но и в магазинах, торговых центрах, оживленных подземных переходах и прочее. Многие из них доступны круглосуточно.

Чтоб воспользоваться киоском самообслуживания, вставьте карточку или введите свой мобильный для идентификации. Далее следуйте подсказкам на экране. Весь процесс обычно занимает пару минут.

Комиссия составляет от 0 до 1% (минимум 5 гривен) и зависит от:



Типа пополняемой карты – «Универсальная» или «Для выплат»;



Физического присутствия пластика на момент перевода средств;



Внесения денег на свой или чужой счет.



Кассы АЗС WOG

В августе 2022 года стала доступной услуга пополнения карты ПриватБанка в сети заправок WOG. Воспользоваться новым способом можно не только водителям, но и всем желающим.

Чтоб пополнить:



Продиктуйте кассиру номер карточки, на которую хотите внести средства.



Дайте необходимую сумму.



Возьмите чек в качестве подтверждения выполненной операции.



Перевести за один раз можно до 5000 гривен. Деньги будут зачислены в течение нескольких минут.

Услуга особенно актуальна для жителей маленьких городов и поселков, где нет большого количества терминалов или банковских филиалов.

Кассы магазинов

Аналогично пополнить наличными пластик ПриватБанка можно и в магазинах-партнерах. Просто дайте кассиру деньги и назовите карточный номер, на который их следует отправить. Комиссия за транзакцию составит 0,5%, положить за один раз допускается от 20 до 4999 гривен.

Перевод с другой карты

Если вам необходимо перевести деньги с одного карточного счета на другой, удобнее всего прибегнуть к услугам онлайн-сервисов. Чтоб не привязываться к платформам определенных банков, используйте универсальные платежные сервисы. На iPay.ua можно пополнить карточку ПриватБанка с любой другой Visa, MasterCard или Простір.

На странице https://www.ipay.ua/ru/p2p введите:



Данные карты, с которой будете отправлять деньги: номер, CVV и срок действия. Упростите процесс, выбрав Google Pay или Apple Pay.



Свой мобильный.



Данные получателя: нужен только карточный номер.



Сумму.



Нажмите «Перевести» и сохраните чек. Средства будут зачислены практически мгновенно.