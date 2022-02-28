Ядерна зброя: у Пентагоні відповіли на погрози Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю. Як повідомлялось, 27 лютого Путін привів російські сили ядерного стримування в стан підвищеної бойової готовності. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство оборони США.
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Як повідомив чиновник Пентагону, ім’я якого у відомстві не називається, офіційні особи США не сумніваються в прийнятті Путіним таких рішень.
“У нас немає підстав сумніватися в достовірності цих повідомлень”, — сказав він.
Також він зазначив, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не піддавалася загрозі з боку НАТО і вже точно не з боку України.
На його думку, це ескалація, тому що потенційно задіюються сили, які в разі прорахунку можуть зробити ситуацію набагато більш небезпечною.
“Ми як і раніше впевнені у своїй здатності захистити себе, наших союзників і партнерів, у тому числі у сфері стратегічного стримування”, — заявив чиновник Міноборони США.
Нагадаємо
Путін наказав перевести сили стримування на особливий режим бойового чергування. Мова про ядерні боєголовки.