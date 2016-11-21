Й.Столтенберг: у НАТО бачать спроби РФ через пропаганду впливати на політику країн-членів

"Ми бачимо, як Росія через пропаганду намагається втручатись і впливати в політику країн-членів НАТО. Щодо кібербезпеки - ми розробили нові форми захисту від зовнішнього втручання", - заявив Й.Столтенберг.

Він також зазначив, що НАТО зміцнює свої позиції в Чорноморському регіоні.

Зокрема, він зауважив, що до початку агресії Росії проти України, НАТО не мало підстав для зміцнення оборони Альянсу на цих рубежах.

"НАТО ніколи не провокувало конфлікти, але НАТО буде робити все для їх попередження. Якщо у країн-сусідів стабільність є , то вона є і в країнах НАТО. Тому ми й надалі будемо активно допомагати розвивати потенціал стабільності наших сусідів", - сказав Й.Столтенберг.

"Міцна оборона та діалог по-суті є нашою позицією", - наголосив Генсек НАТО.