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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Й.Столтенберг: в НАТО видят попытки РФ через пропаганду влиять на политику стран-членов

Киев • УНН

 • 6712 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтерберг на заседание 62-й сессии Парламентской Ассамблеи НАТО отметил, что в Альянсе видят, как Россия через пропаганду пытается вмешиваться и влиять в политику стран-членов военного блока. Об этом на странице в Facebook написала глава украинской парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз, передает УНН.

Й.Столтенберг: в НАТО видят попытки РФ через пропаганду влиять на политику стран-членов

"Мы видим, как Россия через пропаганду пытается вмешиваться и влиять в политику стран-членов НАТО. Относительно кибербезопасности - мы разработали новые формы защиты от внешнего вмешательства", - заявил Й.Столтенберг.

Он также отметил, что НАТО укрепляет свои позиции в Черноморском регионе.

В частности, он отметил, что до начала агрессии России против Украины, НАТО не имело оснований для укрепления обороны Альянса на этих рубежах.

"НАТО никогда не провоцировало конфликты, но НАТО будет делать все для их предупреждения. Если у стран-соседей стабильность есть, то она есть и в странах НАТО. Поэтому мы и в дальнейшем будем активно помогать развивать потенциал стабильности наших соседей", - сказал Й.Столтенберг.

"Крепкая оборона и диалог по сути является нашей позицией", - подчеркнул генсек НАТО.

 

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