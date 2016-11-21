Й.Столтенберг: в НАТО видят попытки РФ через пропаганду влиять на политику стран-членов

"Мы видим, как Россия через пропаганду пытается вмешиваться и влиять в политику стран-членов НАТО. Относительно кибербезопасности - мы разработали новые формы защиты от внешнего вмешательства", - заявил Й.Столтенберг.

Он также отметил, что НАТО укрепляет свои позиции в Черноморском регионе.

В частности, он отметил, что до начала агрессии России против Украины, НАТО не имело оснований для укрепления обороны Альянса на этих рубежах.

"НАТО никогда не провоцировало конфликты, но НАТО будет делать все для их предупреждения. Если у стран-соседей стабильность есть, то она есть и в странах НАТО. Поэтому мы и в дальнейшем будем активно помогать развивать потенциал стабильности наших соседей", - сказал Й.Столтенберг.

"Крепкая оборона и диалог по сути является нашей позицией", - подчеркнул генсек НАТО.