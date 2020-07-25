WTA і ATP відмінили усі тенісні турніри в Китаї до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) і Жіноча тенісна асоціація (WTA) прийняли рішення скасувати проведення усіх турнірів в Китаї в 2020 році через пандемію коронавірусу, інформує УНН з посиланням на сайти організацій.
У чоловічій сітці не відбудуться турніри ATP 500 в Ченду, Чжухаї і Пекіні, а також “Мастерс” в Шанхаї.
У WTA-турі змагання категорії “International” не проводитимуть в Наньчангу і Гуанчжоу,"Прем’єри" в Чженьчжоу, Ухані і Пекіні, а також Підсумковий турніру в Шеньчжені і малий Підсумковий в Чжухаї.
“Ми вкрай розчаровані тим, що наші заходи світового рівня в Китаї не відбудуться в цьому році. На жаль, це рішення також включає скасування фіналу „Shiseido“ WTA в Шеньчжені і, як наслідок, відповідну гонку „Porsche“ в Шеньчжень. Однак ми поважаємо прийняте рішення і прагнемо повернутися в Китай якомога швидше в наступному сезоні”, — заявив голова і виконавчий директор WTA Стів Саймон.
Зауважимо, що першим офіційним турніром по лінії WTA стануть змагання у Палермо (3 серпня).