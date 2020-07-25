WTA и ATP отменили все теннисные турниры в Китае до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение отменить проведение всех турниров в Китае в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на сайты организаций.
В мужской сетке не состоятся турниры ATP 500 в Чэнду, Чжухае и Пекине, а также “Мастерс” в Шанхае.
В WTA-туре соревнования категории “International” не будут проводить в Наньчангу и Гуанчжоу, “Премьеры” в Чжэньчжоу, Ухане и Пекине, а также Итоговый турнира в Шэньчжэне и малый Итоговый в Чжухае.
“Мы крайне разочарованы тем, что наши мероприятия мирового уровня в Китае не состоятся в этом году. К сожалению, это решение также включает отмену финала „Shiseido“ WTA в Шэньчжэне и, как следствие, соответствующую гонку „Porsche“ в Шэньчжэнь. Однако мы уважаем принятое решение и стремимся вернуться в Китай как можно скорее в следующем сезоне”, — заявил председатель и исполнительный директор WTA Стив Саймон.
Заметим, что первым официальным турниром по линии WTA станут соревнования в Палермо (3 августа).