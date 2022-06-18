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WSJ: цього місяця росія збільшила кількість провокацій в Сирії

WSJ: цього місяця росія збільшила кількість провокацій в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. росія цього місяця збільшила кількість провокацій в Сирії. За інформацією джерел The Wall Street Journal, деякі дії російських військ у Сирії загрожують прямим конфліктом між військовими США та рф, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, цього місяця росіяни провели серію операцій проти коаліції в Сирії, яку очолюють США. Зокрема завдали авіаударів по гарнізону Аль-Танф, неподалік кордону Сирії з Йорданією на південному сході Сирії, де американські війська проводять місію з навчання та консультування місцевих бійців. При цьому рф повідомила США, що вона завдавала авіаударів у відповідь на очікуваний напад на сирійські урядові сили, що могло призвести до поранень та знищення транспортного засобу.

Після цього російські винищувачі, зокрема два Су-35 та один Су-24, пролетіли над Аль-Танфом, перш ніж завдати удару по бойовому посту в гарнізоні. У гарнізоні Аль-Танф базуються 200 американських військовослужбовців.

Американські збройні сили не знаходилися поблизу бази під час ударів, і в результаті удару не було втрат. Проте ця операція означила те, що цього місяця американський військовий чиновник охарактеризував як “значне збільшення провокацій”.

Цього тижня рф перекинула два винищувачі Су-34 туди, де США проводили рейд, на північному сході Сирії, щоб затримати виробника бомб “Ісламської держави”. За словами американських військових, винищувачі відступили після того, як США підняли власні винищувачі F-16.

Голова Центрального командування США генерал армії Ерік Курила зазначив, що “недавня поведінка росії була провокаційною та ескалаційною”.

WSJ додає, що російська ескалація в Сирії загрожує прямому конфлікту зі США.

Нагадаємо 

Судна під російським прапором перевозять зерно, зібране в Україні минулого сезону, і доставляють його до Сирії.

Українські Національні Новини

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