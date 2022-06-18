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WSJ: в этом месяце россия увеличила количество провокаций в Сирии

WSJ: в этом месяце россия увеличила количество провокаций в Сирии

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. россия в этом месяце увеличила количество провокаций в Сирии. По информации источников The Wall Street Journal, некоторые действия российских войск в Сирии угрожают прямым конфликтом между военными США и рф, передает УНН.

Детали

Как отмечается, в этом месяце россияне провели серию операций против коалиции в Сирии, которую возглавляют США. В частности нанесли авиаудары по гарнизону Аль-Танф, недалеко от границы Сирии с Иорданией на юго-востоке Сирии, где американские войска проводят миссию по обучению и консультированию местных бойцов. При этом рф сообщила США, что она наносила авиаудары в ответ на ожидаемое нападение на сирийские правительственные силы, что могло привести к ранениям и уничтожение транспортного средства.

После этого российские истребители, в том числе два Су-35 и один Су-24, пролетели над Аль-Танфом, прежде чем нанести удар по боевому посту в гарнизоне. В гарнизоне Аль-Танф базируются 200 американских военнослужащих.

Американские вооруженные силы не находились вблизи базы во время ударов, и в результате удара не было потерь. Однако эта операция обозначила то, что в этом месяце американский военный чиновник охарактеризовал как “значительное увеличение провокаций”.

На этой неделе рф перебросила два истребителя Су-34 туда, где США проводили рейд, на северо-востоке Сирии, чтобы задержать производителя бомб “Исламского государства”. По словам американских военных, истребители отступили после того, как США подняли собственные истребители F-16.

Председатель Центрального командования США генерал армии Эрик Курила отметил, что “недавнее поведение россии было провокационным и эскалационным”.

WSJ добавляет, что российская эскалация в Сирии грозит прямому конфликту с США.

Напомним 

Суда под российским флагом перевозят зерно, собранное в Украине в прошлом сезоне, и доставляют его в Сирию.

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