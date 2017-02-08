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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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WOG запрошує електрокари на підзарядку

Київ • УНН

 • 11417 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. У мережі АЗК WOG вже встановлено 26 зарядок для еклектрокарів, серед яких 7 Superchargers, а до кінця року планується установка понад 300 зарядних станцій всією мережею, передає УНН з посиланням на прес – службу компанії WOG.

WOG запрошує електрокари на підзарядку

“Попит на екотранспорт у нашій країні стрімко зростає. Адже кожен свідомий громадянин просто зобов’язаний розуміти, що природа не здатна витримати таку кількість шкідливих для живих організмів вихлопних газів. Якщо цим дихають наші діти, то що чекає на наступне покоління?

Мережа АЗК WOG також чудово розуміє усю важливість даного питання. Прийшов час рішучих дій. На наших АЗК вже встановлено 26 зарядок, серед яких 7 Superchargers. До кінця року планується установка понад 300 зарядних станцій всією мережею”, — повідомляють у компанії.

У WOG зазначили, що партнером для досягнення цієї мети стане компанія “АвтоЕнтерпрайз”.

"АвтоЕнтерпрайз“— перший і найбільший імпортер електромобілів в Україні. Всього за кілька років в нашій країні вже налічується понад 2600 екологічних автомобілів, з них 84% продажів припадає саме на “АвтоЕнтерпрайз”. Дякуємо, що турбуєтеся про довкілля!

Завдяки такій ініціативі активно росте і розвивається індустрія екологічного транспорту, наближаючи Україну до рівня європейських країн, які поступово переходять на електричний автотранспорт", — додають у компанії.

Також у WOG повідомили про адреси АЗК, де вже встановлені зарядки.

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