WOG приглашает электрокары на подзарядку

"Спрос на экотранспорт в нашей стране стремительно растет. Ведь каждый сознательный гражданин просто обязан понимать, что природа не способна выдержать такое количество вредных для живых организмов выхлопных газов. Если этим дышат наши дети, то что ждет следующее поколение?

Сеть АЗК WOG также прекрасно понимает всю важность данного вопроса. Пришло время решительных действий. На наших АЗК уже установлены 26 зарядок, среди которых 7 Superchargers. До конца года планируется установка еще более 300 зарядных станций", - сообщают в компании.

В WOG отметили, что партнером для достижения этой цели станет компания "АвтоЭнтерпрайз".

"АвтоЭнтерпрайз" - первый и крупнейший импортер электромобилей в Украине. Всего за несколько лет в нашей стране уже насчитывается более 2600 экологичных автомобилей, из них 84% продаж приходится именно на "АвтоЭнтерпрайз". Спасибо, что беспокоитесь об окружающей среде!

Благодаря такой инициативе активно растет и развивается индустрия экологического транспорта, приближая Украину до уровня европейских стран, которые постепенно переходят на электрический автотранспорт", - добавляют в компании.

Также в WOG сообщили адреса АЗК, где уже установлены зарядки.