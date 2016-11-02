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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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06:00 • 5952 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

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WOG і BlaBlaCar стали партнерами

WOG і BlaBlaCar стали партнерами

Київ • УНН

 • 8539 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Національна мережа автозаправних комплексів WOG і найбільший в світі райдшерінговий сервіс BlaBlaCar оголосили про старт партнерства. Відтепер, користувачі BlaBlaCar зможуть економити на паливі ще більше завдяки спеціальними пропозиціями від мережі АЗК WOG, передає УНН з посиланням на прес – службу WOG.

“Це стратегічний крок, ми розширюємо програму лояльності WOG поза рамками мережі, підключаючи інших партнерів, різні суміжні бізнеси нададуть нашим клієнтам нові можливості, нові опції заощадження і вигідних пропозицій. Співпраця з BlaBlaCar — нестандартне для нас партнерство, символічний приклад кооперації двох впливових сервісів. Ми очікуємо, що аудиторія BlaBlaCar оцінить зручність автозаправних комплексів WOG як місць кращого відпочинку в дорозі. Адже саме тут є все необхідне водієві: високоякісне паливо, смачна їжа і напої, класний сервіс”, — сказав директор з маркетингу АЗК WOG В. Ткаченко.

У прес — службі зазначили, що водіям, які заправляються на АЗС WOG, запропонують відправитися в подорож на власному авто разом з попутниками, яких можна легко знайти через BlaBlaCar. А водіям, які вже користуються сервісом BlaBlaCar, мережа АЗК WOG запропонує знижки на паливо, смачну каву і фірмові страви.

Наприклад, власники авто, які з’їздили з попутниками з BlaBlaCar один раз, отримають моментальну знижку на паливо в розмірі 2 грн / л, а також кави на АЗК WOG. Спектр знижок і пропозицій буде поступово розширюватися, а детальна інформація про спеціальні пропозиції спрямовуватиметься водіям по електронній пошті, яку вони вказують при реєстрації на BlaBlaCar.

Нагадаємо, WOG отримав знак соціально відповідальної компанії

Як повідомляв УНН, клієнти WOG встановили новий рекорд зі збору коштів в рамках акції “Дорога до серця”.

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