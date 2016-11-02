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15 марта, 19:03 • 115412 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167149 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138297 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130711 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112974 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105574 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101489 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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WOG и BlaBlaCar стали партнерами

WOG и BlaBlaCar стали партнерами

Киев • УНН

 • 8539 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Национальная сеть автозаправочных комплексов WOG и крупнейший в мире райдшеринговий сервис BlaBlaCar объявили о старте партнерства. Отныне пользователи BlaBlaCar смогут экономить на топливе еще больше благодаря специальным предложениям от сети АЗК WOG, передает УНН со ссылкой на пресс - службу WOG.

"Это стратегический шаг, мы расширяем программу лояльности WOG вне рамок сети, подключая других партнеров, различные смежные бизнесы предоставят нашим клиентам новые возможности, новые опции экономии и выгодных предложений. Сотрудничество с BlaBlaCar - нестандартное для нас партнерство, символический пример кооперации двух влиятельных сервисов. Мы ожидаем, что аудитория BlaBlaCar оценит удобство автозаправочных комплексов WOG как мест лучшего отдыха в дороге. Ведь именно здесь есть все необходимое водителю: высококачественное топливо, вкусная еда и напитки, классный сервис", - сказал директор по маркетингу АЗК WOG В.Ткаченко.

В пресс-службе отметили, что водителям, которые заправляются на АЗК WOG, предложат отправиться в путешествие на собственном авто вместе с попутчиками, которых можно легко найти через BlaBlaCar. А водителям, которые уже пользуются сервисом BlaBlaCar, сеть АЗК WOG предложит скидки на топливо, вкусный кофе и фирменные блюда.

Например, владельцы авто, которые съездили с попутчиками с BlaBlaCar один раз, получат моментальную скидку на топливо в размере 2 грн/л, а также кофе на АЗК WOG. Спектр скидок и предложений будет постепенно расширяться, а подробная информация о специальных предложениях направляться водителям по электронной почте, которую они указывают при регистрации на BlaBlaCar.

Напомним, WOG получил знак социально ответственной компании.

Как сообщал УНН, клиенты WOG установили новый рекорд по сбору средств в рамках акции "Дорога к сердцу".

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