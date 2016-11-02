WOG и BlaBlaCar стали партнерами

"Это стратегический шаг, мы расширяем программу лояльности WOG вне рамок сети, подключая других партнеров, различные смежные бизнесы предоставят нашим клиентам новые возможности, новые опции экономии и выгодных предложений. Сотрудничество с BlaBlaCar - нестандартное для нас партнерство, символический пример кооперации двух влиятельных сервисов. Мы ожидаем, что аудитория BlaBlaCar оценит удобство автозаправочных комплексов WOG как мест лучшего отдыха в дороге. Ведь именно здесь есть все необходимое водителю: высококачественное топливо, вкусная еда и напитки, классный сервис", - сказал директор по маркетингу АЗК WOG В.Ткаченко.

В пресс-службе отметили, что водителям, которые заправляются на АЗК WOG, предложат отправиться в путешествие на собственном авто вместе с попутчиками, которых можно легко найти через BlaBlaCar. А водителям, которые уже пользуются сервисом BlaBlaCar, сеть АЗК WOG предложит скидки на топливо, вкусный кофе и фирменные блюда.

Например, владельцы авто, которые съездили с попутчиками с BlaBlaCar один раз, получат моментальную скидку на топливо в размере 2 грн/л, а также кофе на АЗК WOG. Спектр скидок и предложений будет постепенно расширяться, а подробная информация о специальных предложениях направляться водителям по электронной почте, которую они указывают при регистрации на BlaBlaCar.

Напомним, WOG получил знак социально ответственной компании.

Как сообщал УНН, клиенты WOG установили новый рекорд по сбору средств в рамках акции "Дорога к сердцу".