WhatsApp відкидає звинувачення Німеччини в передачі даних користувачів в Facebook

Повідомлення в месенджері "захищені наскрізним шифруванням", їх можуть прочитати тільки безпосередні співрозмовники, заявили в Facebook.

Раніше уповноважений уряду Німеччини щодо захисту особистих даних Ульріх Кельбер застеріг федеральні міністерства і відомства від використання цього додатка для обміну інформацією. На його думку, передача метаданих відбувається вже при відправці повідомлень.

Кельбер закликав поважати захист даних, а не нехтувати ними "навіть в ці важкі часи", коли пандемія захворювання COVID-19 привела до необхідності змінити способи комунікації в державних установах.

Компанія WhatsApp була заснована в 2009 році. У 2014 році месенджер був придбаний Facebook. Його аудиторія налічує понад 2 млрд людей.

Нагадаємо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався збій.