WhatsApp отвергает обвинения ФРГ в передаче данных пользователей в Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Владельцы мессенджера WhatsApp отвергают прозвучавшие в Германии обвинения в передаче метаданных пользователей своей материнской компании Facebook. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Handelsblatt и DW.
Сообщения в мессенджере "защищены сквозным шифрованием", их могут прочесть только непосредственные собеседники, заявили в Facebook.
Ранее уполномоченный правительства Германии по защите личных данных Ульрих Кельбер предостерег федеральные министерства и ведомства от использования этого приложения для обмена информацией. По его мнению, передача метаданных происходит уже при отправке сообщений.
Кельбер призвал уважать защиту данных, а не пренебрегать ей "даже в эти трудные времена", когда пандемия заболевания COVID-19 привела к необходимости изменить способы коммуникации в государственных учреждениях.
Компания WhatsApp была основана в 2009 году. В 2014 году мессенджер был приобретен Facebook. Его аудитория насчитывает свыше 2 млрд человек.
Напомним, в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой.