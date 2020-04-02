В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой сегодня около 2:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Downdetector.
Проблемы в работе Facebook возникали в основном при загрузке изображений (72%), просмотре новостной ленты (16%) и входе с систему (10%).
В Instagram сбои в большинстве случаев были связаны с просмотром новостной ленты (55%), пользователи также жаловались на то, что не могут просматривать истории (37%), и делать публикации (6%).
В WhatsApp у пользователей возникали проблемы с отправлением и получением сообщений (67%), а также с соединением (31%).
Большинство жалоб на работу сервисов поступили из США, стран Западной Европы, Мексики, Аргентины. В Украине проблемы не наблюдались.
Напомним, Facebook представит сервис для информирования пользователей по всему миру про коронавирус.