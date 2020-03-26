Facebook представит сервис для информирования пользователей по всему миру про коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59496 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 69277 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 82859 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 81321 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102884 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84947 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102523 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105817 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130890 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130307 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Facebook представит сервис для информирования пользователей по всему миру про коронавирус

Facebook представит сервис для информирования пользователей по всему миру про коронавирус

Киев  •  УНН

 • 12472 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Американская компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, намерена вскоре предложить пользователям по всему миру сервис с информацией о новом коронавирусе. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении компании, передает УНН.

“На прошлой неделе мы открыли центр информирования о COVID-19, он сейчас доступен в верхней части ленты новостей Facebook в ряде стран. В нем в режиме реального времени публикуется последняя информация от управлений здравоохранения государств и международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), — отметили в Facebook. — Скоро центр информирования о COVID-19 будет доступен по всему миру”.

В компании отметили, что более 1 млрд пользователей Facebook и Instagram были ознакомлены через эти соцсети материалам ВОЗ и других организаций. Facebook также предоставляет ВОЗ возможность размещать в социальных сетях объявления и рассылать через мессенджеры компании оповещения о вирусе.

Ранее Министерство здравоохранения Украины разъяснило каким образом сотрудничает с компанией Google по информированию населения по вопросам, связанным с COVID-19.

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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