Facebook представит сервис для информирования пользователей по всему миру про коронавирус

“На прошлой неделе мы открыли центр информирования о COVID-19, он сейчас доступен в верхней части ленты новостей Facebook в ряде стран. В нем в режиме реального времени публикуется последняя информация от управлений здравоохранения государств и международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), — отметили в Facebook. — Скоро центр информирования о COVID-19 будет доступен по всему миру”.

В компании отметили, что более 1 млрд пользователей Facebook и Instagram были ознакомлены через эти соцсети материалам ВОЗ и других организаций. Facebook также предоставляет ВОЗ возможность размещать в социальных сетях объявления и рассылать через мессенджеры компании оповещения о вирусе.

Ранее Министерство здравоохранения Украины разъяснило каким образом сотрудничает с компанией Google по информированию населения по вопросам, связанным с COVID-19.

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.