Facebook представить сервіс для інформування користувачів по всьому світу про коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Американська компанія Facebook, якій належить однойменна соціальна мережа, має намір незабаром запропонувати користувачам по всьому світу сервіс з інформацією про новий коронавірус. Про це йдеться в опублікованій в середу заяві компанії, передає УНН.
“Минулого тижня ми відкрили центр інформування про COVID-19, він зараз доступний у верхній частині стрічки новин Facebook в ряді країн. У ньому в режимі реального часу публікується остання інформація від управлінь охорони здоров’я держав і міжнародних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), — відзначили в Facebook. — Незабаром центр інформування про COVID-19 буде доступний по всьому світу”.
У компанії відзначили, що понад 1 млрд користувачів Facebook і Instagram були ознайомлені через ці соцмережі з матеріалами ВООЗ та інших організацій. Facebook також надає ВООЗ можливість безкоштовно розміщувати в соціальних мережах оголошення і розсилати через месенджери компанії оповіщення про вірус.
Раніше Міністерство охорони здоров’я України роз’яснило яким чином співпрацює з компанією Google щодо інформування населення з питань, пов’язаними з COVID-19.
Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.