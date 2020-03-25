У МОЗ роз'яснили як співпрацюють з Google щодо інформування з питань COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України роз’яснило яким чином співпрацює з компанією Google щодо інформування населення з питань, пов’язаними з COVID-19, пише УНН з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров’я.
"Компанія Google безкоштовно надає МОЗ України послуги з інформування населення щодо ситуації поширення коронавірусної інфекції", - вказано у повідомленні.
У відомстві також додали, що: "Між МОЗ України та Google немає обміну коштами. Google допомагатиме налаштувати пріоритетизацію офіційних та достовірних каналів комунікації МОЗ у пошукових запитах щодо ситуації з COVID-19 безкоштовно, при цьому обсяг наданих послуг у рамках пошукової кампанії у грошовому еквіваленті можна оцінити у 550 тисяч доларів".
Раніше, стало відомо, що МОЗ співпрацюватиме з Google у інформаційній протидії коронавірусу.