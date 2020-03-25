МОЗ співпрацюватиме з Google у інформаційній протидії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я домовилося про співпрацю з компанією Google у рамках інформаційної кампанії щодо протидії коронавірусу. Про це повідомляє МОЗ у Telegram-каналі, передає УНН.
"Міністерство охорони здоров'я України домовилося про співпрацю з компанією Google у рамках інформаційної підтримки, спрямованої на запобігання поширення коронавірусної інфекції в Україні", - зазначили у МОЗ.
Відомство повідомило, що отримало грант в еквіваленті 550 тис. доларів на пошукову кампанію в рамках пріоритетизації офіційних джерел інформації.
Як вважають у МОЗ, це має дозволити користувачам пошукового сервісу в Україні першочергово отримувати достовірні дані, актуальну інформацію, інструкції та рекомендації щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Україні, а також мінімізувати користування недостовірними джерелами.
Як повідомлялося в УНН, завдяки профілактичній роботі кіберполіцейських з мережі видалено близько 80 фейків про коронавірус.