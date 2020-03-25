МОЗ будет сотрудничать с Google в информационном противодействии коронавирусу

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66044 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78013 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 91329 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 89114 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104665 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88433 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103027 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105960 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131003 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130336 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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МОЗ будет сотрудничать с Google в информационном противодействии коронавирусу

МОЗ будет сотрудничать с Google в информационном противодействии коронавирусу

Киев  •  УНН

 • 12036 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Министерство здравоохранения договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной кампании по противодействию коронавирусу. Об этом сообщает Минздрав в Telegram-канале, передает УНН.

"Министерство здравоохранения Украины договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине", - отметили в Минздраве.

Ведомство сообщило, что получило грант в эквиваленте 550 тыс. долларов в поисковую кампанию в рамках приоритетизации официальных источников информации.

Как считают в Минздраве, это должно позволить пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать пользование недостоверными источниками.

Как сообщалось в УНН, благодаря профилактической работе киберполицейских из сети удалено около 80 фейков о коронавирусе.

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