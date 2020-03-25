МОЗ будет сотрудничать с Google в информационном противодействии коронавирусу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Министерство здравоохранения договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной кампании по противодействию коронавирусу. Об этом сообщает Минздрав в Telegram-канале, передает УНН.
"Министерство здравоохранения Украины договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине", - отметили в Минздраве.
Ведомство сообщило, что получило грант в эквиваленте 550 тыс. долларов в поисковую кампанию в рамках приоритетизации официальных источников информации.
Как считают в Минздраве, это должно позволить пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать пользование недостоверными источниками.
Как сообщалось в УНН, благодаря профилактической работе киберполицейских из сети удалено около 80 фейков о коронавирусе.