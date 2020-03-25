В Минздраве разъяснили как сотрудничают с Google по информированию касательно вопросов с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Министерство здравоохранения Украины разъяснило каким образом сотрудничает с компанией Google по информированию населения по вопросам, связанным с COVID-19, пишет УНН со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.
“Компания Google бесплатно предоставляет Минздрав Украины услуги по информированию населения о ситуации распространения коронавирусной инфекции”, — указано в сообщении.
В ведомстве также добавили, что: “Между МЗ Украины и Google нет обмена средствами. Google будет помогать настроить приоритетизацию официальных и достоверных каналов коммуникации Минздрава в поисковых запросах относительно ситуации с COVID-19 бесплатно, при этом объем оказанных услуг в рамках поисковой кампании в денежном эквиваленте можно оценить в 550 тысяч долларов”.
Ранее стало известно, что Минздрав будет сотрудничать с Google в информационной противодействия коронавируса.