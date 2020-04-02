У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався збій сьогодні близько 2:00. Про це повідомляє УНН з посиланням на Downdetector.
Проблеми в роботі Facebook виникали в основному при завантаженні зображень (72%), перегляді стрічки (16%) і вході в систему (10%).
У Instagram збої в більшості випадків були пов'язані з переглядом стрічки (55%), користувачі також скаржилися на те, що не можуть переглядати історії (37%) і робити публікації (6%).
У WhatsApp у користувачів виникали проблеми з відправленням і отриманням повідомлень (67%), а також зі з'єднанням (31%).
Більшість скарг на роботу сервісів надійшли з США, країн Західної Європи, Мексики, Аргентини. В Україні проблеми не спостерігалися.
Нагадаємо, Facebook представить сервіс для інформування користувачів по всьому світу про коронавірус.