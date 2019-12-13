WBO вимагає від Джошуа провести захист титулу із Усиком
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Всесвітня боксерська організація (WBO) вимагає від чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа провести обов'язковий захист титулу з українцем Олександром Усиком в найближчі півроку. Про це повідомляє ESPN, інформує УНН.
"Торги розпочалися. У середу WBO офіційно зобов'язала Джошуа зустрітися у поєдинку із претендентом у списку №1 організації Олександром Усиком, який повинен відбутися впродовж 180 днів", - йдеться у повідомленні.
WBO надіслав лист по електронній пошті промоутеру Matchroom Boxing Едді Хірну, який просуває Джошуа та співпрацює з Усиком, а також промоутеру Усика Олександру Красюку.
"Комітет Всесвітнього чемпіонату WBO розпоряджається розпочати сторонам переговори щодо вищезгаданого обов'язкового поєдинку WBO у важкій вазі", - написано у листі.
Організація також повідомила, що надає 30 днів на отримання домовленості між представниками бійців і 180 днів на безпосереднє проведення поєдинку.
На бій з Джошуа також претендує болгарин Кубрат Пулєв за титул IBF, якого промоутує Боб Арум. Якщо Джошуа не зможе відстрочити однин із обов'язкових захистів, то йому доведеться відмовитися або від пояса IBF або WBO, які можуть стати вакантними.
Як повідомлялося раніше в УНН, промоутер Джошуа назвав можливого найближчого суперника британця.