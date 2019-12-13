WBO требует от Джошуа провести защиту титула с Усиком

"Торги начались. В среду WBO официально обязала Джошуа встретиться в поединке с претендентом в списке №1 организации Александром Усиком, который должен состояться в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

WBO прислал письмо по электронной почте промоутеру Matchroom Boxing Эдди Хирну, который продвигает Джошуа а также сотрудничает с Усиком, а также промоутеру Усика Александру Красюку.

"Комитет Всемирного чемпионата WBO распоряжается начать сторонам переговоры по вышеупомянутому обязательному поединку WBO в тяжелом весе", - говорится в письме.

Организация также сообщила, что предоставляет 30 дней на получение договоренности между представителями бойцов и 180 дней на непосредственное проведение поединка.

На бой с Джошуа также претендует болгарин Кубрат Пулев за титул IBF, которого промоутирует Боб Арум. Если Джошуа не сможет отсрочить одну из обязательных защит, то ему придется отказаться либо от пояса IBF или WBO, которые могут стать вакантными.

Как сообщалось ранее в УНН, промоутер Джошуа назвал возможного ближайшего соперника британца.