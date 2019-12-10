Промоутер Джошуа назвав можливого найближчого суперника британця
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Відомий промоутер чемпіона світу у суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа за версіями IBF, WBA, WBO, IBO – Едді Хірн, розповів про різносторонність при виборі наступного опонента своєму підопічному, повідомляє УНН з посиланням на Sky Sports.
Претендентом по лінії IBF виступає болгарський суперважкоатлет Кубрат Пулєв, який за словами Хірна має стати першим опонентом Джошуа, а не українець Олександр Усик.
"Я повинен поговорити з IBF і WBO та подивитися, хто вийде на бій з Джошуа першим. Я думаю, що це буде бій по лінії IBF, але ми будемо чекати підтвердження цього. Гадаю Ентоні спочатку поб'ється із Пулєвим, а потім захищатиме титули із Усиком", - зізнався Хірн.
Промоутер додав: "я думаю, що квітень або травень - це реалістична дата (проведення бою – ред.).
Як повідомляв УНН, президент WBO дав 180 днів на обов'язковий захист британцем титулу організації у протистоянні із Олександром Усиком.