Промоутер Джошуа назвал возможного ближайшего соперника британца

Претендентом по линии IBF выступает болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев, который по словам Хирна должен стать первым оппонентом Джошуа, а не украинец Александр Усик.

"Я должен поговорить с IBF и WBO и посмотреть, кто выйдет на бой с Джошуа первым. Я думаю, что это будет бой по линии IBF, но мы будем ждать подтверждение. Думаю Энтони сначала подерется с Пулевым, а затем защищать титулы с Усиком ", - признался Хирный.

Промоутер добавил: "Я думаю, что апрель или май - это реалистичная дата (проведения боя - ред.).

Как сообщал УНН, президент WBO дал 180 дней в обязательную защиту британцем титула организации в противостоянии с Александром Усиком.