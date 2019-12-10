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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Промоутер Джошуа назвал возможного ближайшего соперника британца

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Известный промоутер чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Джошуа по версиям IBF, WBA, WBO, IBO - Эдди Хирный, рассказал о разносторонность при выборе следующего оппонента своему подопечному, сообщает УНН со ссылкой на Sky Sports.

Претендентом по линии IBF выступает болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев, который по словам Хирна должен стать первым оппонентом Джошуа, а не украинец Александр Усик.

"Я должен поговорить с IBF и WBO и посмотреть, кто выйдет на бой с Джошуа первым. Я думаю, что это будет бой по линии IBF, но мы будем ждать подтверждение. Думаю Энтони сначала подерется с Пулевым, а затем защищать титулы с Усиком ", - признался Хирный.

Промоутер добавил: "Я думаю, что апрель или май - это реалистичная дата (проведения боя - ред.).

Как сообщал УНН, президент WBO дал 180 дней в обязательную защиту британцем титула организации в противостоянии с Александром Усиком.

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