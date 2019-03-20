WBA зобов'язала Усика битися із російським боксером
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Всесвітня боксерська асоціація (WBA) визначилася з проведенням обов'язкового захисту чемпіонського пояса у важкому ваговому дивізіоні, який належить українцю Олександру Усику, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.
Обов'язковий захист наш земляк має провести із російським екс-чемпіоном світу Денисом Лебедєвим. Асоціація вже призначила промоутерські торги на 28-ме березня. Мінімальна сума пропозиції складатиме 400 тис. дол. Натомість їх розподіл сягатиме 75 відсотків для українця і 25 росіянину.
Примітно, що у випадку негативної відповіді українець втратить чемпіонський пояс за версією даної Асоціації.
Варто відзначити, що 39-річний Лебедєв у ранзі професійного боксера провів 34 двобої в яких 32 рази вигравав (23 нокаутом) і двічі поступався. Причому у грудні 2016-го Лебедєв поступився за очками Мурату Гассієву, якого Усик переміг у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.