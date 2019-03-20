WBA обязала Усика сразиться с российским боксером

Обязательную защиту наш земляк должен провести с российским экс-чемпионом мира Денисом Лебедевым. Ассоциация уже назначила промоутерские торги на 28-е марта. Минимальная сумма предложения составит 400 тыс. долл. Зато их распределение достигать 75 процентов для украинца и 25 россиянину.

Примечательно, что в случае отрицательного ответа украинец потеряет чемпионский пояс по версии данной Ассоциации.

Стоит отметить, что 39-летний Лебедев в ранге профессионального боксера провел 34 поединка в которых 32 раза выигрывал (23 нокаутом) и дважды уступал. Причем в декабре 2016-го Лебедев уступил по очкам Мурату Гассиев, которого Усик победил в финале Всемирной боксерской суперсерии.