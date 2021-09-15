WADA розгляне скасування заборони на куріння марихуани для спортсменів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) розгляне питання про виключення марихуани зі списку заборонених речовин. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Зазначається, що наукове дослідження, за підсумками якого з канабісу може бути знятий замкнений на вживання, почнеться в наступному році. При цьому спортсменам можуть дозволити вживання марихуани не раніше 2023 року.
У липні цього року з пропозицією скасувати заборону на вживання канабісу виступило Американське антидопінгове агентство (USADA). Причиною для цього стало відсторонення американської легкоатлетки Ша’Керрі Річардсон від участі в Олімпійських іграх у Токіо.
Доповнення
Спортсменка показала найкращий результат у бігу на 100 м у відбіркових змаганнях на Олімпіаду. Однак пізніше стало відомо, що в її допінг-пробі знайшли сліди марихуани. Через це спортсменку відсторонили на місяць, а її результати були анульовані.
За словами легкоатлетки, вона вживала марихуану, щоб впоратися з болем після смерті матері. Після відсторонення 21-річна спортсменка заявила, що має намір боротися за потрапляння на наступні Ігри.