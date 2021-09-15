WADA рассмотрит отмену запрета на курение марихуаны для спортсменов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос об исключении марихуаны из списка запрещенных веществ. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что научное исследование, по итогам которого с каннабиса может быть снят заперт на употребление, начнется в следующем году. При этом спортсменам могут разрешить употребление марихуаны не раньше 2023 года.
В июле этого года с предложением отменить запрет на употребление каннабиса выступило Американское антидопинговое агентство (USADA). Причиной для этого стало отстранение американской легкоатлетки Ша’Кэрри Ричардсон от участия в Олимпийских играх в Токио.
Дополнение
Спортсменка показала лучший результат в беге на 100 м в отборочных соревнованиях на Олимпиаду. Однако позднее стало известно, что в ее допинг-пробе нашли следы марихуаны. Из-за этого спортсменку отстранили на месяц, а ее результаты были аннулированы.
По словам легкоатлетки, она употребляла марихуану, чтобы справиться с болью после смерти матери. После отстранения 21-летняя спортсменка заявила, что намерена бороться за попадание на следующие Игры.