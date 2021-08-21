Вже понад добу на Донбасі без обстрілів - штаб ООС

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“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню”, — відзвітували військові.

Нагадаємо

За 19 серпня бойовики дев’ять разів порушили “режим тиші”. Тоді загинув один військовий ЗСУ.