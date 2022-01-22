Вже 10 областей України знаходяться в "помаранчевій" зоні карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На тлі нового спалаху епідемії коронавірусу, 10 областей Україні перейшли з “жовтої” до “помаранчевої” зони карантину. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗу.
Деталі
Станом на 22 січня, у “помаранчевій” зоні перебувають наступні області:
Івано-Франківська, Рівненська, Сумська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Хмельницька.
Усі вищезазначені області перебувають у “помаранчевій” зоні за критичними показниками нових випадків, динамікою госпіталізацій, коефіцієнтом виявлення нових випадків.
Зазначимо, що станом на сьогодні, серед усіх регіонів Івано-Франківщина має найвищі показники зростання коефіцієнтів. Зокрема, зріс коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 до 34,1%. Також рівень госпіталізацій становить 96,1%. Динаміка рівня госпіталізацій становить - 97,6%.
Додамо
З понеділка до “червоної” зони карантину перейде Івано-Франківська область.
У МОЗ заявили, що в Україні розпочався новий спалах епідемії коронавірусу.
В Україні зафіксовано вже 3,84 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 21 січня, - понад 22 тисячі, найбільше значення з початку січня.