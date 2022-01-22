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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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The New York Times

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Вже 10 областей України знаходяться в "помаранчевій" зоні карантину

Вже 10 областей України знаходяться в "помаранчевій" зоні карантину

Київ • УНН

 • 20816 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. На тлі нового спалаху епідемії коронавірусу, 10 областей Україні перейшли з “жовтої” до “помаранчевої” зони карантину. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗу.

Деталі

Станом на 22 січня, у “помаранчевій” зоні перебувають наступні області:

Івано-Франківська, Рівненська, Сумська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Хмельницька.

Усі вищезазначені області перебувають у “помаранчевій” зоні за критичними показниками нових випадків, динамікою госпіталізацій, коефіцієнтом виявлення нових випадків.

Зазначимо, що станом на сьогодні, серед усіх регіонів Івано-Франківщина має найвищі показники зростання коефіцієнтів. Зокрема, зріс коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 до 34,1%. Також рівень госпіталізацій становить 96,1%. Динаміка рівня госпіталізацій становить - 97,6%.

Додамо

З понеділка до “червоної” зони карантину перейде Івано-Франківська область.

У МОЗ заявили, що в Україні розпочався новий спалах епідемії коронавірусу.

В Україні зафіксовано вже 3,84 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 21 січня, - понад 22 тисячі, найбільше значення з початку січня.

Українські Національні Новини

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