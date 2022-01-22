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15 марта, 19:03 • 107989 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146790 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125681 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119052 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106030 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102024 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95224 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Уже 10 областей Украины находятся в "оранжевой" зоне карантина

Уже 10 областей Украины находятся в "оранжевой" зоне карантина

Киев • УНН

 • 20812 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. На фоне новой вспышки эпидемии коронавируса, 10 областей Украины перешли из “желтой” в “оранжевую” зону карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава.

Детали

По состоянию на 22 января, в “оранжевой” зоне находятся следующие области:

Ивано-Франковская, Ровенская, Сумская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Хмельницкая.

Все вышеупомянутые области находятся в ”оранжевой" зоне из-за критических показателей новых случаев, динамики госпитализаций, коэффициенту выявления новых случаев.

Отметим, что по состоянию на сегодня, среди всех регионов Ивано-Франковская область имеет самые высокие показатели роста коэффициентов. В частности, возрос коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 до 34,1%. Также уровень госпитализаций составляет 96,1%. Динамика уровня госпитализаций составляет - 97,6%.

Добавим

С понедельника в “красную” зону карантина перейдет Ивано-Франковская область. 

В Минздраве заявили, что в Украине началась новая вспышка эпидемии коронавируса.

В Украине зафиксировано уже 3,84 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 января, - более 22 тысяч, самые высокие показатели с начала января.

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