Виставки цієї осені, які варто відвідати кожному у Києві
Київ • УНН
У Києві восени 2024 року відбудеться 5 визначних виставок українських та міжнародних митців. Експозиції охоплюють різноманітні теми: від українських традицій до взаємодії людини зі штучним інтелектом.
Восени 2024 у киян та гостей столиці буде можливість відвідати 5 найцікавіших виставок українських та міжнародних митців. Від українських традицій до польоту фантазії про уявні світи: що цікавого глянути?
УНН пропонує добірку виставок Києва, які ви не повинні пропустити.
"Моя планета"
У Національному музеї Шевченка представлена персональна виставка живопису та графіки Олексія Потапенка "Моя планета". Це гарна можливість поглянути на українські традиції з новим подихом. Адже виставка складається з декількох частин: "Українські сузір’я", "Моя земля", "Українські символи", "Українські свята" та "Графіка". Кожна з них по-різному розкриває зацікавленість українською культурою самого художника. З таких елементів як буття-повсякдення, звичаї, обряди, традиції, сакральні об’єкти – формується окремий світ Олексія, чим і пояснюється назва виставки – "Моя планета".
Де: Національний Музей Шевченка, Бульвар Шевченка, 12
Коли: з 28.08 по 22.09, 10:00-18:00
"Троянда, каска і перо"
Унікальна виставка робіт Максима Ходака, роботи якого зосередженні на дослідженні історії, інтернет-культури та кінематографу крізь призму сучасної політичної ситуації. Цей проект про те, як взаємодіють між собою мистецтво та війна. Художник досліджує питання, чи може мистецтво залишатися незалежним та виконувати свою істинну роль у суспільстві попри політичні впливи.
Де: Voloshyn Gallery, вул. Терещенківська, 13
Коли:з 31.08 по 06.10, 11:00-18:00
"Моє"
Перша виставка львівського скульптора Олексія Абрамова у Києві. Кожен твір автора є унікальним, адже відходить від патетики скульптур минулого. У своїх роботах скульптор сміливо експериментує з бетонами, глиною, пластиком, бронзою.
"Ця виставка актуальна для нас травмованих і одночасно мрійників. Ця виставка з надривом, який можливо непомітний глядачу. Вона заворожує і примушує прийти ще раз і спробувати розібратись" — йдеться у анонсі.
Де: Ya Gallery, вул. Хорива 49Б
Коли: з 15.08-13.10, 10:00-18:00
"Київ багряний"
Виставка є чудовою можливістю ознайомитися з приватними і авторськими колекціями українських митців ХХ-ХХІ ст., присвячених осінньому Києву. У експозиції представлені твори Сергія Шишка, Самуїла Каплана, Віктора Зарецького, Віктора Рижих, Олександра Дубовика, Віктора Сидоренка, Владислава Шерешевського, Сергія Святченка, Ганни Криволап, Антона Логова та інших.
Де: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7
Коли:з 14.08 по 20.10
"Сади мрій"
Проєкт, який поєднює в собі роботи українських та міжнародних митців. До нього увійшли роботи Чао Фей, Рефіка Анадола, Aljoscha, Анатолія Ганкевича, Меґумі Охати, Вольфганга Стіллера та Анни Миронової.
Головна ідея виставки – дослідити те, як людина взаємодіє зі штучним інтелектом, новітніми технологіями та віртуальною реальністю.
Де: Центр Сучасного Мистецтва М17, вул. В. Антоновича, 102-104
Коли: з 25.07 по 20.10