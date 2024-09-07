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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Выставки этой осенью, которые стоит посетить каждому в Киеве

Выставки этой осенью, которые стоит посетить каждому в Киеве

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 05:40  •  8702 просмотра

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В Киеве осенью 2024 года состоится 5 выдающихся выставок украинских и международных художников. Экспозиции охватывают различные темы: от украинских традиций до взаимодействия человека с искусственным интеллектом.

Осенью 2024 у киевлян и гостей столицы будет возможность посетить 5 самых интересных выставок украинских и международных художников. От украинских традиций до полета фантазии о воображаемых мирах: что интересного посмотреть?

УНН предлагает подборку выставок Киева, которые вы не должны пропустить.

"Моя планета" 

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В Национальном музее Шевченко представлена персональная выставка живописи и графики Алексея Потапенко "Моя планета". Это хорошая возможность взглянуть на украинские традиции с новым дыханием. Ведь выставка состоит из нескольких  частей: "Украинские созвездия", „Моя земля", „Украинские символы", „Украинские праздники" и „Графика". Каждая из них по-разному раскрывает заинтересованность украинской культурой самого художника. Из таких элементов как бытие-повседневность, обычаи, обряды, традиции, сакральные объекты - формируется отдельный мир Алексея, чем и объясняется название выставки - "Моя планета".

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Где: Национальный Музей Шевченко, Бульвар Шевченко, 12

Когда: с 28.08 по 22.09, 10:00-18:00

 "Роза, каска и перо"

Уникальная выставка работ Максима Ходака, работы которого сосредоточены на исследовании истории, интернет-культуры и кинематографа сквозь призму современной политической ситуации. Этот проект о том, как взаимодействуют между собой искусство и война. Художник исследует вопрос, может ли искусство оставаться независимым и выполнять свою истинную роль в обществе, несмотря на политические влияния. 

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Где: Voloshyn Gallery, ул. Терещенковская, 13

Когда:с 31.08 по 06.10, 11:00-18:00

"Моё"

Первая выставка львовского скульптора Алексея Абрамова в Киеве. Каждое произведение автора является уникальным, ведь отходит от патетики скульптур прошлого. В своих работах скульптор смело экспериментирует с бетонами, глиной, пластиком, бронзой. 

"Эта выставка актуальна для нас травмированных и одновременно мечтателей. Эта выставка с надрывом, который возможно незаметен зрителю. Она завораживает и заставляет прийти еще раз и попробовать разобраться", - говорится в анонсе.

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Где: Ya Gallery, ул. Хорива 49Б

Когда: с 15.08-13.10, 10:00-18:00

"Киев багряный" 

Выставка является прекрасной возможностью ознакомиться с частными и авторскими коллекциями украинских художников ХХ-ХХI вв., посвященных осеннему Киеву. В экспозиции представлены произведения Сергея Шишко, Самуила Каплана, Виктора Зарецкого, Виктора Рыжих, Александра Дубовика, Виктора Сидоренко, Владислава Шерешевского, Сергея Святченко, Анны Криволап, Антона Логова и других.

Где: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7

Когда: с 14.08 по 20.10

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"Сады мечты"

Проект, который сочетает в себе работы украинских и международных художников. В него вошли работы Чао Фей, Рефика Анадола, Aljoscha, Анатолия Ганкевича, Мегуми Охати, Вольфганга Стиллера и Анны Мироновой.

Главная идея выставки - исследовать то, как человек взаимодействует с искусственным интеллектом, новейшими технологиями и виртуальной реальностью. 

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Где: Центр Современного Искусства М17, ул. В. Антоновича, 102-104

Когда: с 25.07 по 20.10

Алина Волянская

Алина Волянская

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