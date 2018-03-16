В'їзд вантажівок до Києва обмежать через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Відсьогодні і до понеділка через складні погодні умови буде введено режим обмеженого в'їзду вантажівок до Києва. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу міської адміністрації.
"Сьогодні, 16 березня, з 19:00 і до понеділка 19 березня, у зв’язку із складними погодними умовами вводиться режим обмеження в’їзду великовагового та великовантажного транспорту до столиці", - сказано в повідомленні.
Такий режим передбачає, що відповідні служби прийматимуть рішення про заборону або дозвіл на проїзд вантажівок в місто, виходячи з погодних умов.
Режим обмеження діятиме до окремого розпорядження, враховуючи погодні умови та ситуацію на дорогах.
Як повідомляв УНН, у КМДА зазначили, що у разі значного погіршення погодних умов рекомендуватимуть оголосити понеділок 19 березня вихідним днем.