Въезд грузовиков в Киев ограничат из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. С сегодняшнего дня и до понедельника из-за сложных погодных условий будет введен режим ограниченного въезда грузовиков в Киев. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
"Сегодня, 16 марта, с 19:00 и до понедельника 19 марта, в связи со сложными погодными условиями вводится режим ограничения въезда большегрузного транспорта в столицу", - говорится в сообщении.
Такой режим предполагает, что соответствующие службы будут принимать решение о запрете или разрешении на проезд грузовиков в город, исходя из погодных условий.
Режим ограничения будет действовать до отдельного распоряжения, учитывая погодные условия и ситуацию на дорогах.
Как сообщал УНН, в КГГА отметили, что в случае значительного ухудшения погодных условий будут рекомендовать объявить понедельник 19 марта выходным днем.