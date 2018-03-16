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Въезд грузовиков в Киев ограничат из-за непогоды

Въезд грузовиков в Киев ограничат из-за непогоды

Киев  •  УНН

 • 9650 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. С сегодняшнего дня и до понедельника из-за сложных погодных условий будет введен режим ограниченного въезда грузовиков в Киев. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Сегодня, 16 марта, с 19:00 и до понедельника 19 марта, в связи со сложными погодными условиями вводится режим ограничения въезда большегрузного транспорта в столицу", - говорится в сообщении.

Такой режим предполагает, что соответствующие службы будут принимать решение о запрете или разрешении на проезд грузовиков в город, исходя из погодных условий.

Режим ограничения будет действовать до отдельного распоряжения, учитывая погодные условия и ситуацию на дорогах.

Как сообщал УНН, в КГГА отметили, что в случае значительного ухудшения погодных условий будут рекомендовать объявить понедельник 19 марта выходным днем.

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