Вибух пролунав у Харкові, ймовірно за межами міста - ЗМІ
Київ • УНН
У Харкові було чутно вибух, можливо, за межами міста. Повітряні сили попередили про КАБ у напрямку Харкова, але міська та обласна влада поки не коментують інформацію про вибух.
У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Раніше у Повітряних силах попередили про КАБ в напрямку Харкова.
Міська та обласна влада інформацію про вибух наразі не коментувала.
росіяни обстріляли цивільне авто на Харківщині: є загиблий та поранена11.10.24, 14:05 • 12991 перегляд