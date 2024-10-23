Взрыв прогремел в Харькове, вероятно за пределами города - СМИ
Киев • УНН
В Харькове был слышен взрыв, возможно, за пределами города. Воздушные силы предупредили о КАБ в направлении Харькова, но городские и областные власти пока не комментируют информацию о взрыве.
В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Ранее в Воздушных силах предупредили о КАБ в направлении Харькова.
Городская и областная власть информацию о взрыве пока не комментировала.
россияне обстреляли гражданское авто на Харьковщине: есть погибший и раненая11 октября 2024, 11:05 • 12232 просмотра