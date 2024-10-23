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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв прогремел в Харькове, вероятно за пределами города - СМИ

Взрыв прогремел в Харькове, вероятно за пределами города - СМИ

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 14:25  •  3241 просмотра

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В Харькове был слышен взрыв, возможно, за пределами города. Воздушные силы предупредили о КАБ в направлении Харькова, но городские и областные власти пока не комментируют информацию о взрыве.

В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Ранее в Воздушных силах предупредили о КАБ в направлении Харькова.

Городская и областная власть информацию о взрыве пока не комментировала.

россияне обстреляли гражданское авто на Харьковщине: есть погибший и раненая11 октября 2024, 11:05 • 12232 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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