В'ятрович вважає назву "Верховна Рада" радянською спадщиною

“Верховна Рада України, сама назва, є радянською спадщиною. Я думаю, що це ще потребує якихось дискурсів, обговорень, для нас це нова ідея”, — сказав В.В’ятрович, відповідаючи на запитання журналіста, чи збирається Інститут національної пам’яті ініціювати перейменування Верховної Ради України.

Як повідомляв УНН, Президента України Петра Порошенка закликали перейменувати Автономну Республіку Крим на Кримську область.