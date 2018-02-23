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В'ятрович вважає назву "Верховна Рада" радянською спадщиною

В'ятрович вважає назву "Верховна Рада" радянською спадщиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що назва “Верховна Рада України” є радянською спадщиною. Про це він заявив під час прес-конференції, передає УНН.

“Верховна Рада України, сама назва, є радянською спадщиною. Я думаю, що це ще потребує якихось дискурсів, обговорень, для нас це нова ідея”, — сказав В.В’ятрович, відповідаючи на запитання журналіста, чи збирається Інститут національної пам’яті ініціювати перейменування Верховної Ради України.

Як повідомляв УНН, Президента України Петра Порошенка закликали перейменувати Автономну Республіку Крим на Кримську область.

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