Вятрович считает название "Верховная Рада" советским наследием

“Верховная Рада Украины, само название, является советским наследием. Я думаю, что это еще требует каких-то дискурсов, обсуждений, для нас это новая идея”, — сказал В.Вятрович, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли Институт национальной памяти инициировать переименование Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНН, Президента Украины Петра Порошенко призвали переименовать Автономную Республику Крым на Крымскую область.