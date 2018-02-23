Вятрович считает название "Верховная Рада" советским наследием
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что название "Верховная Рада Украины" является советским наследием. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
“Верховная Рада Украины, само название, является советским наследием. Я думаю, что это еще требует каких-то дискурсов, обсуждений, для нас это новая идея”, — сказал В.Вятрович, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли Институт национальной памяти инициировать переименование Верховной Рады Украины.
Как сообщал УНН, Президента Украины Петра Порошенко призвали переименовать Автономную Республику Крым на Крымскую область.