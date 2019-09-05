В’ятрович прокоментував звільнення фігуранта у справі про катастрофу MH17

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович назвав звільнення з-під варти Володимира Цемаха знаком “на роздоріжжі Європа чи Росія” для України. Про це він написав в соцмережі Twitter, передає УНН.

“Цемах як знак на роздоріжжі Європа чи Росія”, — написав В’ятрович.

Зазначимо, раніше політичний радник п’ятого Президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що звільнення судом Цемаха може створити проблеми з Нідерландами та Європарламентом для України.

Як повідомляв УНН, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

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