В’ятрович прокоментував звільнення фігуранта у справі про катастрофу MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович назвав звільнення з-під варти Володимира Цемаха знаком “на роздоріжжі Європа чи Росія” для України. Про це він написав в соцмережі Twitter, передає УНН.
“Цемах як знак на роздоріжжі Європа чи Росія”, — написав В’ятрович.
Зазначимо, раніше політичний радник п’ятого Президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що звільнення судом Цемаха може створити проблеми з Нідерландами та Європарламентом для України.
Як повідомляв УНН, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.