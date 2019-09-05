Єлісєєв про звільнення Цемаха: очікувано матимемо проблеми з Нідерландами та ЄП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Політичний радник п’ятого Президента України Костянтин Єлісєєв вважає, що звільнення судом фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха стане подвійним виграшем для російського лідера Володимира Путіна. Таку думку він висловив у себе в Twitter, передає УНН.
“Небезпечний розвиток після Цемаха. Подвійний виграш Путіна: усунення ключового свідка по МН17 і знищення довіри до України. Очікувано матимемо проблеми з Нідерландами та Європарламентом. Попереду демарші та потужний удар по міжнародній довірі”, — написав Єлісєєв.
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Він зауважив, що рішення київського адміністративного суду може також стати козирем для тих, хто виступає за скасування міжнародних санкцій проти Російської Федерації.
“Звільнення Цемаха — жорстка умова Путіна (для звільнення полонених), я не можу зробити інакше” — це дуже слабкий і небезпечний аргумент. Я вже чув його. У Вільнюсі. Від Януковича, коли він розповідав лідерам ЄС, чому не зможе підписати асоціацію. І це була не просто помилка", — додав він.
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Як повідомляв УНН, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.