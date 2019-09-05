У JIT з розслідування MH17 відреагували на рішення звільнити Цемаха
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що колишній бойовик угруповання "ДНР" Володимир Цемах, якого 5 вересня звільнив з-під варти український суд, є "цікавою для слідства людиною". Про це сказала в коментарі "Радіо Свобода" речниця Спільної слідчої групи Брехтьє ван де Мосдейк, передає УНН.
"Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно. Хотілося б, що він залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити", – сказала ван де Мосдейк.
Коментуючи рішення суду, вона зазначила, що "це рішення України, рішення українського суду, тому я не можу його коментувати".
"Це не означає, що розслідування справи MH17 буде зупинене, воно триватиме. Але нам шкода, якщо ми не зможемо з ним поговорити", – наголосила речниця.
Брехтьє ван де Мосдейк відмовилася відповісти на питання про те, чи намагалися слідчі JIT допитати Цемаха після того, як його на окупованій частині Донбасу затримали українські спецслужби, пише видання.
Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту громадянина України, колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.
Як повідомляв УНН, напередодні 40 депутатів Європейського парламенту звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом не обмінювати Цемаха. Європейські парламентарі наголосили, що Цемаха вважають важливим свідком у розслідуванні справи MH17.