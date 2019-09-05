В JIT по расследованию MH17 отреагировали на решение освободить Цемах

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", - сказала ван де Мосдейк.

Комментируя решение суда, она отметила, что "это решение Украины, решение украинского суда, поэтому я не могу его комментировать".

"Это не означает, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", - отметила пресс-секретарь.

Брехтье ван де Мосдейк отказалась ответить на вопрос о том, пытались ли следователи JIT допросить Цемах после того, как его на оккупированной части Донбасса задержали украинские спецслужбы, пишет издание.

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемах под личное обязательство.

Как сообщал УНН, накануне 40 депутатов Европейского парламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не обменивать Цемаха. Европейские парламентарии отметили, что Цемаха считают важным свидетелем в расследовании дела MH17.