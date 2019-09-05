Елисеев об увольнении Цемаха: ожидаемо будем иметь проблемы с Нидерландами и ЕП

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110176 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121437 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113000 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119051 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124618 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150505 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150193 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140663 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194109 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116836 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Елисеев об увольнении Цемаха: ожидаемо будем иметь проблемы с Нидерландами и ЕП

Елисеев об увольнении Цемаха: ожидаемо будем иметь проблемы с Нидерландами и ЕП

Киев  •  УНН

 • 10621 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Политический советник пятого Президента Украины Константин Елисеев считает, что освобождение судом фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха станет двойным выигрышем для российского лидера Владимира Путина. Такое мнение он высказал у себя в Twitter, передает УНН.

"Опасное развитие после Цемаха. Двойной выигрыш Путина: устранение ключевого свидетеля по МН17 и уничтожение доверия к Украине. Ожидаемо будем иметь проблемы с Нидерландами и Европарламентом. Впереди демарши и мощный удар по международном доверии", - написал Елисеев.

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Он отметил, что решение киевского административного суда может также стать козырем для тех, кто выступает за отмену международных санкций против Российской Федерации.

"Освобождение Цемаха - жесткое условие Путина (для освобождения пленных), я не могу поступить иначе" - это очень слабый и опасный аргумент. Я его уже слышал. В Вильнюсе. От Януковича, когда он рассказывал лидерам ЕС, почему не сможет подписать ассоциацию. И это была не просто ошибка", - добавил он.

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Как сообщал УНН, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.

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