ВВС оголосила переможців премії "Книга року - 2019"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. ВВС News Україна оголосила переможців премії "Книга року - 2019", представленої у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.
“Книгою року-2019 став роман Тамари Горіха Зерня „Доця“ (Київ: Білка, 2019). У номінації Дитяча книга року BBC-2019 перемогла книга „Сапієнси“ Володимира Арєнєва (Харків: Ранок, 2019). А премію в номінації Книга року ВВС — Есеїстика-2019 здобула збірка нарисів Тараса Прохаська „Так, але...“ (Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що церемонія, під час якої оголошували переможців, відбулася в Мистецькому Арсеналі — Національному культурно-музейному комплексі в Києві.
“Переможець у кожній категорії отримує премію у розмірі 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті. Видавці „Книги року BBC“, „Дитячої книги року BBC“ та „Книги року BBC — Есеїстика“ матимуть право використовувати логотипи премії BBC News Україна в наступних накладах книг-переможців. Перемогу у конкурсі читацьких рецензій здобула Інна Долгушина за її рецензію на книгу Тамари Горіха Зерня „Доця“. Вона отримує звання „Читач року 2019“ та електронну книгу Kindle”, — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, книгою року 2018 за версією ВВС News Україна став роман Юрія Андруховича “Коханці юстиції”.