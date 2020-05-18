ВВП Японії знижується другий квартал поспіль на тлі пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. ВВП Японії знижується другий квартал поспіль, випливає з попередніх офіційних даних, що дозволяє говорити про рецесію. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
У першому кварталі 2020 року цей показник скоротився на 3,4 відсотка в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (або на 0,9 відсотка в порівнянні з попереднім кварталом).
Це обумовлено зниженням приватного споживання, капітальних витрат і обсягу експорту в світлі пандемії.
Нагадаємо, у МВФ розповіли, коли світова економіка відновиться від пандемії.