ВВП Японії знижується другий квартал поспіль на тлі пандемії

У першому кварталі 2020 року цей показник скоротився на 3,4 відсотка в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (або на 0,9 відсотка в порівнянні з попереднім кварталом).

Це обумовлено зниженням приватного споживання, капітальних витрат і обсягу експорту в світлі пандемії.

Нагадаємо, у МВФ розповіли, коли світова економіка відновиться від пандемії.